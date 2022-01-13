Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta 23 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerle ilgili propaganda faaliyetleri devam ederken, vatandaşlarda genel eğilimin ‘karma oy’dan yana olduğu görülüyor. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar siyasi partilere güvenin azaldığını, o yüzden vaatlerin etkili olmadığını belirterek mühür kullanımının çok düşük olacağını söyledi.

Karma oyun nasıl kullanacağını bilmemekle birlikte, son güne kadar yapılacak açıklamalarla bunu öğrenme niyetinde olduğunu ifade eden vatandaşlar, meclisin büyük ölçüde yenilenmesi gerektiğini belirterek “artık iş yapacak insan istiyoruz. Kime güven duyarsak ona oy vereceğiz” dedi.

Ne dediler…?

Kazım Altun

“23 Ocak seçiminde oyumu karma olarak kullanacağım. Karma oyun nasıl kullanılacağı hakkında net bir bilgim olmasa da sandığa gitmeden önce iyice araştırıp öğreneceğim. Tahmin ediyorum birçok kişi de karma oy kullanacak. Çünkü halk artık iş yapmayan siyasilerden bıktı. Karma oy kullanacak vatandaşlara önerim sandığa gitmeden iyi bir araştırma yapmalarıdır. İnanıyorum ki karma oy sistemi nedeniyle çok oy yanacak ama umarım herkes iyice öğrenir ve ona göre sandığa gider.

Gonca Tombul

“Seçimlerde oy vermek için sandığa gideceğim. Aslında siyasilerin yarattığı bu ortamda hiç gitmeyerek onlara cevap vermek lazım ama halkın yararına olacağı için oyumu kullanacağım. Benim tercihim karma oy olacak. Çünkü tek parti geldiğinde hiç bir şey düzgün olmuyor. Karma oy hakkında çok fazla bilgim yok ama iyice öğrenip oyumu öyle kullanacağım. Zaten sandığa gittiğimizde de görevli arkadaşlar bizleri bilgilendiriyor. Bence halk benim gibi düşünüyorsa daha fazla karma oy kullanılacaktır. Karma oy kullanacak olanların iyice sistemi öğrenerek sandığa gitmesini istiyorum ki çok daha güzel bir seçim olsun. Biz artık yeni insanların da gelmesi istiyoruz, çünkü eski siyasiler eski kafa ve aynı metotlarla ülke yönetmeye çalışıyorlar.”

Tahsin Taşlı“23 Ocak’ta oyumu mühür olarak kullanacağım. Karma oy kullanan vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. En aklı başında insan bile karma oy kullanırken hata yapabilir. Bu sistemini değiştirmek gerekiyor. Ben halkın çoğunun oylarını yakmamak için mühür kullanacağını düşünüyorum.”

Ayla Altun

“Oyumu kullanırken karma sistemle kullanacağım. Karma oy hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim ama seçime kadar araştırma yapacağım, öyle sandığa gideceğim. Oyumun boşa gitmesini kesinlikle istemiyorum çünkü artık bir şeylerin değişmesini istiyorum. Karma oy şu anda herkesin tercih edeceğini düşünüyrum. Karma oy kullanma sisteminde bilinçlenmezsek çok oy yanacak o yüzden karma oy yapacak kişilerin iyice bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Benim gibi karma oy verecek kişilerin iyi bir araştırma yaparak sistemi öğrenmesini istiyorum.”

Nevcihan Acar

“23 Ocak seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gideceğim. Oyumu verirken karma değil mühür kullanacağım. Halkın çoğunluğunun karma oy kullanmayı tercih edeceğini düşünüyorum.

Karma oy hakkında benim çok fazla bilgim yok ama o güne kadar sistemi tam anlayabilirsem iş yapabilecek kişilere oy verebilmek için ben de karma oy kullanabilirim.”

Yusuf Dayı

“Oyumu kullanırken karma değil mühür olarak kullanacağım ama karma oy daha çok kullanılacak gibi görünüyor. Karma oy kullanacak olan kişilerin iyice bilgi edinerek oylarını kullanmalarını istiyorum. Gerçekten insanlar çok perişan ve bir oy bile çok değerlidir. Çevremdeki kişiler sürekli olarak karma oy kullanacaklarını söylüyorlar. Ama bana göre; seçimlerde daha fazla mühür kullanılacak. Çünkü hem insanlar karma oy hakkında çok bilgi sahibi değil hem de oylarını yakmak istemiyorlar.”

Mahmut İslamoğlu

“Seçimlerde oy kullanmak için sandığa gideceğim ve oyumu karma olarak kullanacağım. İş yapacak olan kişileri seçeceğim. Karma oy hakkında bilgi sahibiyim. İlçelere göre sayı değişiyor. Öyle bir keşmekeş içerisindeyiz ki karma oy kullanacak olanlar sistem hakkında iyi bir bilgi edinmeli ve ona göre sandığa gitmeli. Bana göre çoğunluk mühür kullanmayı tercih edecek.”

İbrahim Emindayı

“23 Ocak seçimlerinde oy kullanmaya gideceğim. Oyumu kullanırken mühür vurmayı tercih edeceğim. Karma oy sisteminde çok oyun yanacağını düşünüyorum. Karma oy kullanacak olanların çok dikkatli olması ve sistemi çok iyi öğrenmesi gerekiyor. İnsanlar siyasilerden usandığı için bence bu seçimde karma oy kullanacaktır.”