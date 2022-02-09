Çok üzüldü

Suna ERDEN

İşyerinde yaptığı oto boya ve kaporta işleri karşılığı müşterilerden topladığı 24 bin TL parayı şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat eden Aytaç Budraç dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 8 ay hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti aleyhine verilen kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Soytaç huzurda bulunan sanık Aytaç Budraç'ın ‘Müstahdem tarafından sirkat’ suçundan yargılandığını ve bu tür suçların işyeri ve çalışan arasındaki güveni sarstığını belirtti. Soytaç, sanığın suçu işledikten sonra zararı tazmin ettiğini bu durumu lehine değerlendirdiklerini belirterek verilecek cezada indirime gidildiğini netice itibari ile sanığı aleyhine getirilen davalardan heyet olarak 8 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı. Kararın ardından Aytaç Burdaç büyük üzüntü yaşadı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Sanık Aytaç Budraç 1 Nisan 2021 – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da Aliriza Efendi Caddesi üzerinde halen faaliyette bulunan ve işletmeciliğini yine Lefkoşa'da sakin Ahmet Gönül'ün yaptığı Komutan Oto Galeri isimli iş yerinde kaporta ve boya işi yaptığı sırada bazı müşterilerinden yapmış olduğu işlere karşılık olarak aldığı toplam 24.000 TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat etmişti.