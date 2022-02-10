Onlar artık  bilim insanı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni önceki gün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı.

Törene; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de katıldı.

Törende konuşan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, DAÜ’den birer bilim insanı olarak mezun olan lisansüstü öğrencilerin mutluluğunu paylaştıklarını ifade ederek, mezunlara kendilerini her zaman geliştirmeye yaşam boyu öğrenmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, mezunları video mesajıyla tebrik etti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ’nün KKTC halkı ve Gazimağusa Kenti ile bütünleşmiş bir yapıya sahip olduğunu belirterek, tüm mezunları ve ailelerini tebrik etti.

Tören, doktora program mezunlarına Bakan Amcaoğlu, Bakan Canaltay, VYK Başkanı Dr. Özcenk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Demirel tarafından diplomalarının verilmesiyle devam etti.

Törende doktora mezunlarının tez danışmanlarına ve eş tez danışmanlarına ise teşekkür plaketleri takdim edildi.

Yüksek lisans mezunlarına LEÖAE Müdürü Prof. Dr. Ulusoy ile Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Kağan Günçe ve Prof. Dr. Ahmet Rizaner tarafından diplomalarının takdiminin ardından tören, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve Rektör Yardımcıları eşliğinde 10’dan geriye sayılması ve öğrencilerin keplerini havaya atması ile sona erdi.