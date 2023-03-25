Çok üzüldü

Suna ERDEN

Girne’de önceki gece 24 yaşındaki Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazanın ardından sürücülerden Aliye İnanoğlu dün mahkemeye çıkarılırken, Erdem Hondurlu'nun tedavisi sürüyor.

Kazanın meydana geldiği Karaoğlanoğlu Caddesi’nde aydınlatma olmadığı mahkemede aktarılan detaylarda vurgulanırken, kazayla ilgili olgular aktarılarak, İnanoğlu hakkında 3 gün tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 23 Mart 2023 tarihinde saat 21.25 sıralarında, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyreden Aliye İnanoğlu’nun, Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçtiğini söyledi. Polis, sürücünün bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştığını belirtti.

Polis memuru, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (E-21), İbrahim Kaynarca (E-22) ve Adem Kocabaş’ın, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığını kaydetti. Polis, Adem Kocabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Erdem Hondurlu'nun tedavisi Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sürerken diğer yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiğini aktaran polis, kazaya karışan her iki sürücünden de alkol testi için kan örneği alındığını açıkladı.

Polis, kaza mahalline yakın birçok kamera görüntüsü tespit ettiklerini ve bunların inceleneceğini ifade etti.

Kaza mahalli karanlıktı

Alınacak birçok ifade olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatının sorusu üzerine polis memuru, kaza mahallinde aydınlatma olmadığını belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2023, 10:41