Çok üzüldü

Göyeli’de çalıştığı iş yerinden 197 bin TL çalan Günay Kedi aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, bir buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın müstahdem tarafından sirkat suçundan yargılandığını belirtti.

Yargıç, Günay Kedi’nin 2022- 2023 yıllar arasında Göyeli Yenikent’te faaliyet gösteren "D&P" isimli mağazada satış elemanı olarak çalıştığı dönemde parfüm satışından tahsil etmiş olduğu toplamda 197 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Yargıç, olayın polisin bilgisine 4 Aralık 2023 tarihinde geldiğini, sanığın aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu müstahdem tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü kaydetti. Yargıç, hırsızlık suçlarının artış gösteren suçlar olduğunu ve kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç, sanığın iş yerini tazmin ettiğini, şikâyetin geri çekildiğini, sabıkasız olduğunu ifade ederek, bu hususların hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, sanığın söz konusu suçu bir yıl içerisinde birden fazla kez işlemesini ise ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirterek, sanığı bir buçuk yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.