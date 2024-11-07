Diğerleri tedavi altında

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin Yenidoğan servisinde kuvözdeki bebeklerin mamalarına etik alkol karıştırılması ve bir bebeğin ölümü, 6 bebeğin fenalaşmasıyla ilgili polis soruşturması çerçevesinde tutuklanan 5 hemşire bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Hemşire Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman, Meryem Altunterim’un teminat talebiyle mahkemeye çıkarılması beklenirken, Sağlık Bakanlığı, mamalarına alkol karıştırılan altı bebeğin üçünün taburcu edildiğini duyurdu.

Bakanlık altı bebekle ilgili yapılan son kan ve idrar tetkiklerinde herhangi bir alkol bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

“3 bebek taburcu edildi. Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 6 bebeğin son yapılan kan ve idrar tetkiklerinde herhangi bir alkol bulgusuna rastlanmamıştır. Bebeklerden 3’ünün fiziksel gelişimi ve kilolarının istenilen düzeye gelmesi nedeniyle taburcu edilip ailelerine teslim edilmiştir. Tedavileri devam eden diğer 3 bebeğin genel durumları iyi ve stabil olup, kiloları ve gelişimleri istenilen seviyeye geldiklerinde taburcu edilmeleri planlanmaktadır.”

Ne olmuştu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde erken doğum nedeniyle kuvözde tutulan 20 günlük Mihrimah Toymuradov 26 Ekim tarihinde hayatını kaybetmişti.

Aynı serviste tedavi gören 6 bebek ise fenalaşmıştı. Bebeklerin mamasına yanlışlıkla etil alkol karıştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Kuvözde tutulan 20 günlük bebeğin ölümü, 6 bebeğin ise fenalaşması üzerine hemşireler Çağrı Şah, Ayşe Durak, Güler Atlar, Kezban Yayman, Meryem Altunterim tutuklanarak, mahkemeye çıkarılmıştı.