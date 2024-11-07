‘Doğru, tarafsız ve cesur’

Ömer KADİROĞLU

Yayın hayatında 10 yılı geride bırakan Diyalog TV’ye vatandaşlardan destek mesajı yağdı. Diyalog TV’nin ‘doğrudan yana’ ve ‘tarafsız’ habercilik yaptığını belirten vatandaşlar, yayın hayatımızda nice uzun yıllar diledi.

İste halkın mesajı

Derviş Yahat

“Diyalog TV’yi yeni adıyla TV 2020’yi izliyorum. Çok iyi yayınlar ve gerçek yayınlar yapılıyor. Reşat Akar’ın programını beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar güzel konulara değiniyor ve güzel eleştiriler yapıyor. Yeni yaşında da aynı şekilde yayınlarına devam etmesini dilerim.”

Asaf Güngör

“Diyalog TV’yi ben de eşim de beğenerek izliyorum. Diyalog TV’de haberler de dahil tüm yayınları takip ediyorum ancak Reşat Akar’ın programını özellikle izliyorum. Reşat Akar’ın doğru noktalara ve sorunlara tarafsız bir şekilde değindiği için ilgi ile izliyorum. Yeni yaşlarını kutlar nice uzun soluklu bir yayın hayatı yaşamalarını dilerim.”

Turgay Kalaman

“Diyalog TV’yi sürekli izliyorum özellikle Reşat Akar’ın programını severek izliyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan Kıbrıs’ın gerçeklerini doğru bir şekilde aktarması, hükümetin yapamadıklarını ve yapılması gerekenleri işlediği için anlatmasıdır. Diyalog TV’nin yeni yaşında da başarılı ve halkın yararına yayınlarına devam etmesini diler Reşat Akar’a da saygılarımı sunarım.”

Orhan Çarka

“Diyalog TV’yi internet üzerinden izliyorum. Özellikle Reşat Akar’ın programını devamlı izliyorum. Reşat Akar’ın doğruları konuşması ve sorunlara en ince ayrıntısına kadar değinmesi, bana göre doğru olduğuna inandığım konuları Reşat bey de dile getirdiği için ilgimi çekiyor. Bir diğer konu ise başka kanallara konuştuğumuz zaman kendi istediklerini servis ediyorlar ancak Diyalog TV’de halk röportajlarına katıldığımız zaman ne söylüyorsak onu tam olarak veriyorlar. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılı yayınlarının devamını dilerim keşke Diyalog TV gibi herkes çıkıp bu halkı bilgilendirse.”

Hasan Öztürk

“Diyalog TV’yi severek izliyorum. Çok güzel yayınları var. En fazla haberleri ve Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan yorumları ve sorunlara sunduğu önerileridir. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar hayırlı ve başarılı yayınlarının devamını dilerim.”

Celal Celalettinoğlu

“Diyalog TV’yi devamlı izliyorum. Diyalog TV gerçekçi bir kanaldır. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını izliyorum. Beni bu programa bağlayan Reşat Akar’ın ülke sorunlarına temas etmesi, yaşanan sorunları irdelemesi ve sorunlara çözümler sunmasıdır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başımızdan eksik olmamasını dilerim.”

Mehmet Öksüzoğluları

“Diyalog TV’yi severek izliyorum. Özellikle akşamüzeri Reşat Akar’ın programını izliyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan doğru konulara parmak basması, halkın sesi olması ve gündemi sürekli olarak sıcak tutmasıdır. Diyalog TV’nin 11’inci yaşını kutlar hayırlı olmasını dilerim. Programların daha fazla ses getirmesini ve artık yapılan yayınları da yetkililerin dikkate alarak sorunları düzeltme yoluna gitmesini temenni ediyorum.”

Cemal İnönülü

“Diyalog TV’yi izliyorum. Yayınları güzel ve gelişime açık bir TV kanalıdır. Bundan sonraki yayınlarında da başarılarının devam etmesini dilerim. Diyalog TV’de en fazla sabah programlarını izliyorum. Diyalog TV’nin ülkemiz için bundan sonraki sürecini daha da başarılı bir şekilde sürdürmelerini dilerim.”

Mekiye Gez

“Diyalog TV’yi severek izliyoruz. Reşat Akar doğru konulara değiniyor. Reşat Akar’ın Gündem Özel programı Diyalog TV’de en fazla izlediğim programdır. Güzel konulara değindiği ve güzel eleştirilerde bulunduğu için çok beğeniyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar başarılarının devamını dilerim.”

Kezban Kıral

“TV 2020’yi her gün izliyorum. Bilhassa Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmadan izliyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan her konuya değinmesi, tüm sorunları eleştirmesi ve sorunların çözüm önerilerini sunmasını beğendiğim için sürekli takip ediyorum. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun ve başarılarının artarak devam ettiği yıllar dilerim.”

Ekram Tayfur

“Diyalog TV’yi izliyorum. Diyalog TV’nin yayınları çok güzel bu nedenle severek takip ediyorum. Diyalog TV’de en fazla Reşat Akar’ın programını izliyordum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan güncel konuları ele alması ve halkın sesi olmasıdır. Diyalog TV’nin yeni yaşını kutlar nice uzun yıllar sürecek yayın hayatı dilerim.” (Devamı yarın)