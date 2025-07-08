‘Ortak cephe’ oluşturulmalı

Rum ve Yunan Enerji Bakanları, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “denizde yeni emrivakiler yaratmaya çalışmakla" suçladıkları Türkiye’nin, Libya mutabakat zaptı ya da Suriye mutabakatı gibi taleplerine karşı AB’da ortak cephe kurması gerektiğini iddia etti.

Alithia’nın haberine göre; Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ile Avrupalı Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Başkan Yardımcısı, Avrupa Milletvekili, Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Yannis Maniatis “Türkiye’ye karşı ortak cephe” talebini dün “Nisiro (İncirli adası) Diyalogları” isimli organizasyondaki konuşmalarında dile getirdi.

Habere göre, Maniatis, Türkiye-Libya mutabakat zaptı türünde bir Türkiye-Suriye Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) mutabakatı imzalanması olasılığına, “Türk-Yunan" ya da "Türkiye-Kıbrıs" anlaşmazlığı olarak değil, "Türkiye-Avrupa" anlaşmazlığı olarak yaklaşmak gerektiğini öne sürdü. Maniatis, bu konuda AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas nezdinde girişimde bulunduğunu da söyledi.

Papanastasiu ise Türkiye’nin denizde emrivakiler yaratmaya çalıştığını öne sürerek, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Avrupalılardan da talepleri olması gerektiğini belirtti.

Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında kabloyla elektrik bağlantısı projesi (Great Sea Interconnector/GSI) konusuna değinen Maniatis, AB tarafından 650 milyon euronun üzerinde finansman sağlanan projenin AB’nin enerji güvenliği projesi olarak tanımlanması gerektiğini savundu. Maniatis, Rum ve Yunan hükümetlerini bu yönde inisiyatif almaya çağırdı. “Proje Kıbrıs’ın ya da Yunanistan’ın değil Avrupa’nın projesidir ve Avrupa’dan suskunluktan vazgeçmesini bekliyoruz” diyen Maniatis 15 Temmuz’da gerçekleştirilecek Enerji Bakanları Konseyi’nde bu konuyu gündeme getireceğini açıkladı.

Papanastasiu ise Güney Kıbrıs’ın enerji konusunda dayandığı bacakları, "Güney Kıbrıs’ta elektrik enerjisini ekonomik açıdan sürdürülebilir hale getirecek bir ekosistem, bir ortam oluşturmak; bölgede bir istikrar ortamı yani jeopolitik istikrar yaratmak; sözde Rum MEB’i içerisindeki hidrokarbonları değerlendirmek" ve "AB içerisindeki enerji bağlantısı bulunmayan tek ülke olmamak" şeklinde sıraladı.

