Bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nde "Magnetic Faces Trio" konser verdi.

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen festival tüm hızıyla sürerken, konser, Othello Kalesi’nde gerçekleşti. Gençlerden oluşan Magnetic Faces Trio, Ethnic Jazz ve Rock müziğini Kıbrıs'ın kültürel dokusuyla harmanlayıp, özgün bir repertuar sundu.

Festivalde bu akşam Collectif Medz Bazaar, çarşamba ve perşembe akşamları ise “Kalede Bir Gece” isimli tiyatro sahnelenecek.

15 Temmuz Salı akşamı ise festivalin kapanışı, Salamis Antik Harabeleri’nde sevilen sanatçı Candan Erçetin’in konseriyle yapılacak.

Festival kapsamındaki tüm etkinliklerin biletleri, Gazimağusa Belediyesi ile iş birliği içinde olan www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com ve www.tixcy.com adreslerinden temin edilebilir.