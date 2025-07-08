Finali Sıla yaptı

İskele Belediyesi tarafından bu yıl 53’üncüsü düzenlenen Geleneksel İskele Festivali, 10 gün süren renkli etkinliklerin ardından Türkiye’nin sevilen sanatçısı Sıla’nın konseriyle sona erdi. Final konseri, 6 Temmuz Pazar akşamı Ecevit Meydanı’nda gerçekleşti.

Sıla, sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte seslendirerek festivalin kapanışına damga vurdu. Sahne performansıyla izleyenlerden tam not alan sanatçı, geceyi unutulmaz kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser alanı, adeta bir karnaval alanına dönüştü.

Festivalde neler yaşandı

Bu yıl 7 ülkeden katılımla düzenlenen 28. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin de parçası olan etkinlikte; Karadenizliler Gecesi, Larnakalılar Gecesi, İskele Rallisi, bisiklet ve tenis turnuvaları, çocuk şenliği, satranç, tavla, okçuluk ve balık avlama yarışmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi. Festivalin bir diğer anlamlı etkinliği ise, 6 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassemia Derneği iş birliğinde düzenlenen kan bağışı organizasyonu oldu.

On gün süren festival boyunca İskele Polis Müdürlüğü ve İskele Belediyesi Zabıta Birimi iş birliğiyle güvenlik üst düzeyde sağlandı. Festival alanında oluşturulan danışma ve denetim noktaları, herhangi bir olumsuz duruma anında müdahale etti. Sağlık birimleri de etkinlik boyunca hazır bulundu; hijyen denetimleri ise her gün düzenli olarak gerçekleştirildi.

Festival, 7’den 70’e yerli ve yabancı binlerce kişinin katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu. 10 gün boyunca süren etkinlikler, hem kültürel çeşitliliği hem de toplumsal birlikteliği pekiştirerek İskele’yi bir kültür şölenine dönüştürdü.