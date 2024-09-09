Çözüm önerileri  masaya yatırıldı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi yetkilileri, Yenikent esnafıyla bir araya geldi.

Toplam 11 iş yerinin bağlı olduğu Yenikent Bölge Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi de yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Cemre Akar seçildi. Yönetim kurulu toplantısına, Gönyeli - Alayköy Belediyesi'nden İdari Amiri Salih Tilki ve Zabıta Amiri Hasan Amcaoğlu da katıldı. Toplantıda, belediye yetkilileri esnafın sorunlarını dinleyerek ortak çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Akar: İşbirliği ve uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz

Başkanlığa yeniden seçilen Cemre Akar, Gönyeli ve Alayköy Belediyesi ile uyumlu bir işbirliği içinde çalıştıklarını ifade ederken, özellikle belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akar, başta Gönyeli ve Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu olmak üzere tüm belediye birimlerine teşekkür ederek, ilaçlama, temizlik ve diğer belediye hizmetlerinin düzenli ve memnuniyet verici bir şekilde sürdüğünü belirtti. Akar, tüm belediye birimlerinin bölge esnafı ile uyum içerisinde hareket ettiğini ve çözüm odaklı yaklaşımlarından duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi.

