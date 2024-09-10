Üretimin destekçisi

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, 65’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Koopbank’ın şimdiye kadar tüm imkânlarını, kaynaklarını, tecrübelerini ve birikimlerini ülke ekonomisinin yararına kullandığını belirtti.

Ataman, “Bizim yaklaşımımız toplumun sadece refahını paylaşmak değil, zorluklarını da paylaşmaktır. Bütün öz kaynağını bu ülkeden kazanmış bir banka olarak bu ülkeye olan borcumuzu, sorumluluklarımızı iyi biliyoruz” dedi.

Koopbank’ın kurulduğu günden bu yana üretimin, verimliliğin devamı için çiftçi ve hayvancıyı desteklediğini kaydeden Kemal Ataman, geleneksel faiz destekli ve sıfır faizli kredilerinin yanı sıra bu yıl traktör ve ekipmanı alımı için de uygun faiz oranlarıyla kredi paketleri sağladıklarını belirtti.

Kemal Ataman, “Üretime destek için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğimizden herkes emin olabilir” şeklinde konuştu.

Kemal Ataman, Koopbank'ın 65’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Ataman, 9 Eylül 1959'da tek şubeyle kurulan bankanın bugün ülke geneline yaygın 20 şubesi, gerek mevduat ve kredi hacmi gerekse bilanço büyüklüğüyle Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörü içinde en büyük paylardan birine sahip olduğunu kaydetti.

Ataman, Koopbank’ın 46 milyar Türk Lirası bilanço büyüklüğü, 3 milyar Türk Lirasını aşan öz kaynak ve sağlam bir sermaye yeterliliği rasyosu ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu kaydetti.

“Güveni temsil ediyor”

Ataman, “Yıllardır Koopbank bir güveni temsil ediyor, bu rastlantı değildir. Ülkedeki mevduatın beşte birine yakın bir kısmına karşılık gelen 40 milyar Türk Lirası bize emanet edilmiş. Bu, Koopbank’a duyulan güvenin en büyük kanıtıdır” dedi.

145 bini aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü sadık müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Ataman, tüm sektörlere sağlanan 16 milyar Türk Lirasını aşan krediler ile bankanın kurulduğu ilk günden itibaren halkla birlikte ülkesine sahip çıkan, geleceği birlikte büyüten bir aileyi temsil ettiği söyledi.

