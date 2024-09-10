200 bin TL aldı, dereye attı

Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve önceki gün dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran dün gözyaşlarıyla uğurlanırken, cinayetle ilgili ilk itiraf soruşturma kapsamında tutuklanan N.B.’den geldi.

N.B., Narin’in amcası Salim Güran’ın kendisine cesedi yok etmesini söylediğini, 200 bin TL teklif ettiğini itiraf etti.

Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran son yolculuğuna uğurlandı.

Narin için komşu köy Batıkarakoç'taki camide cenaze namazı kılındı. Narin için yetişkin tabutu kullanılırken, tabutunun başına da duvak konuldu.

Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı. Otopsi işleminin tamamlandığını belirten Adalet Bakan Yılmaz Tunç, alınan örneklerin incelendikten sonra kesin ölüm nedenine ilişkin rapor düzenleneceğini söyledi. Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil de incelenmek üzere yeniden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Narin Güran'ın cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Narin için Batıkarakoç'taki camide cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına beş imam katıldı. 8 yaşındaki Narin için yetişkin tabutu kullanıldı. Tabutun başına duvak konulduğu görüldü.

"Musalla taşında yatan vicdanımız"

Narin'in cenaze namazını kıldıran imam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizleri vicdan sahibi, ahlaklı insanlardan eylesin. Toplumun olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir, hatırlarız; ahlaklı bir toplum olma yolunda ilerleriz. Narin cennettedir, masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennette. Bunun hesabını yapanlardan hesabı sorulacaktır. Benim korkum bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, nasıl hesap vereceğiz. Bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım" dedi.

Köyünde defnedildi

Narin okulların açıldığı gün kendi köyünde toprağa verildi. Defin sırasında bazı kadınlar Kürtçe ağıt yaktı.

Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AKP Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AFAD İl Başkanı İlami Çakmak, AKP İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ve Güran'ın yakınları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gözaltındaki Narin'in anne ve babasının cenazeye katılmak için izin istediği belirtildi.

“Amcası cesedi verdi, ben de gömdüm”

Bu arada cinayette sır örtüsünü aralayan N.B. adlı itirafçı oldu. İtirafçı, cinayetin seyrini değiştirecek açıklamalarda bulundu.

Küçük Narin’in cesedinin amca Salim Güran tarafından kendisine getirildiğini söyleyen N.B, cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf etti.

N.B. isimli itirafçı, bu iş için Salim Güran tarafından kendisine 200 bin lira teklif edildiğini de anlattı.

Bu itirafların ardından köyde hareketli dakikalar yaşanmaya başlandı.

Gözaltındaki itirafçı N.B, ifadesinin ardından jandarma tarafından cesedin bulunduğu yere getirildi.

Jandarma eşliğinde dere kenarına getirilen N.B’nin burada ifadesi alındı.

İtirafçı N.B, gözaltında verdiği ifadede çarpıcı ayrıntılara yer verdi.

Cesedi, küçük kızın amcasının getirdiğini anlatan N.B, amcanın kendisine “Bunu yok et.” dediğini anlattı.

