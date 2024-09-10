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Erkekliğe ilk adımını attı

İpek -Sıtkı Savaş Yahat çifti, oğulları Kerim Yıltan’a dillere destan bir sünnet düğünü yaptı

Erkekliğe ilk adımını attı
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Başkent Lefkoşa’daki Hidden Garden geçtiğimiz günlerde dillere destan bir sünnet düğününe ev sahipliği yaptı. İpek -Sıtkı Savaş Yahat çiftinin oğulları Kerim Yıltan, törene katılan aile yakınları, dostları ve arkadaşlarının ‘Oldu da bitti Maşallah’ tezahüratları arasında erkekliğe ilk adımını attı.  Düğün merasiminde takılan paralar ve kendisine getiren hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşayan Kerim Yıltan, yaşı gelen her erkek çocuğunun sünnet olması gerektiğini hiç acı duymadığını söyledi.
 

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