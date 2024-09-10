Başkent Lefkoşa’daki Hidden Garden geçtiğimiz günlerde dillere destan bir sünnet düğününe ev sahipliği yaptı. İpek -Sıtkı Savaş Yahat çiftinin oğulları Kerim Yıltan, törene katılan aile yakınları, dostları ve arkadaşlarının ‘Oldu da bitti Maşallah’ tezahüratları arasında erkekliğe ilk adımını attı. Düğün merasiminde takılan paralar ve kendisine getiren hediyeler karşısında büyük mutluluk yaşayan Kerim Yıltan, yaşı gelen her erkek çocuğunun sünnet olması gerektiğini hiç acı duymadığını söyledi.

