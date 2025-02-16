3 yerine sapladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da meydana gelen olayda Mehmet Mavideniz, husumetli olduğu şahsın evini basarak, bıçakla yaraladı. Olayın ardından tutuklanan zanlı dün “yaralama” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 2 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru; zanlının 12 Şubat 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Akdoğan’da, arasında husumet olduğu İ.D. isimli müştekinin evine izinsiz girdiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufundaki bıçakla İ.D.’nin elinde 2, sol omuz ve karın bölgesinde ise birer santimlik kesiler oluşturduğunu açıkladı. Polis; olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 2 gün tutuklu kalmasın emir verdi.