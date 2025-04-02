27 can kaybı, 3 bin 619 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı süresinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 619 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı tatilinin 3'üncü günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1120 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 bin 619 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

