Yürekler yandı

KKTC'deki bayram konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Son yolculuğuna uğurlanan Konak'ın eşi Selma Konak'ın haykırışları yürek dağladı.

Kuzeyin Oğlu olarak bilinen ünlü şarkıcı Volkan Konak, KKTC'deki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Volkan Konak’ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul’a götürüldü. Sanatçının cenaze namazı dün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılındı.

Selma Konak, eşinin tabutu başında güçlükle ayakta durdu.

Volkan Konak’ın 33 yıllık eşi Selma Konak’ın "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diye haykırması yürek dağladı. Sanatçının büyük kızı Şimal ise baygınlık geçirdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Volkan Konak'ın cenaze törenine ailesinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Mehmet Aslantuğ, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen, Linet, Koray Avcı, Niyazi Koyuncu, Resul Dindar, Orhan Gencebay, Hakan Altun, Alper Kul, Aylin Kontente, Hüsnü Şenlendirici, Perihan Savaş, Kutsi, Şevval Sam, Erol Evgin, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal, Sinan Özen gibi birçok ünlü isim katıldı.

Maçka'da toprağa verilecek

Volkan Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Konak, camiden omuzlar üzerinde ve alkışlarla uğurlandı.

