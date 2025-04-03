Vasiyeti yerine getirildi

KKTC’deki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçı için ilçe merkezinde düzenlenen törende, eşi Selma Konak ve yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konak'ın ailesine ve hemşerilerine başsağlığı diledi. Özel, cenazelerde, "Yeri dolmaz" ifadesinin çok kullanıldığını belirterek, "Herhalde bu cümlenin, bu ifadenin en karşılık bulacağı, en söylenip de tam yerine geleceği bir yer varsa o da Volkan Konak'ın geride bize emanet ettiği onurlu yaşamıdır." dedi. Özel, Volkan Konak'la en son yaklaşık iki ay önce Atatürkçü Düşünce Derneği'nde "Yılın Sanatçısı" ödülünü aldığı törende görüştüklerini ve sohbet ettiklerini anlattı. Usta sanatçının Türk bayrağına sarılan, üzerine Trabzonspor bayrağı ve mimoza çiçekleri konulan tabutu, aynı alanda kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı. Konak'ın cenazesi, vasiyeti üzerine, ilçenin Güney Mahallesi'ndeki aile mezarlığında ceviz ağacının altına defnedildi. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış isimleri ile vatandaşlar katıldı.

3 ay önceki sözleri ortaya çıktı

Öte yandan yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Volkan Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve ailesine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak’ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini belirterek, "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi. Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.

