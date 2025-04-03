Halk isyan ediyor

Kuzey Makedonya’da 396 euro asgari ücretten memnun olmayan yüzlerce eylemci meclis binasının önünde toplanarak hükümetin 30 euro zam kararını eleştirdi. Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te asgari ücrete zam yapılması talebiyle eylem yapıldı. Makedonya Sendikalar Birliği’nin çağrısıyla Üsküp'teki meclis binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, 396 euro olan mevcut asgari ücretten memnun olmadıklarını dile getirerek bunun 500 euro seviyesine çekilmesini talep etti.

Hükümetin geçen haftaki oturumunda asgari ücrete 30 euro zam yapılması kararını da eleştiren göstericiler, buradan Kuzey Makedonya Ticaret Odası ve hükümet binasına yürüdü. Göstericilerden Slobodan Trendafilov, yaptığı açıklamada, "Bugün buraya asgari ücretin 500 eurodan az olmaması yönünde karar verilmesini istemek için geldik" ifadelerini kullandı. Gösteri olaysız sona erdi.

Kuzey Makedonya hükümetinin geçen haftaki oturumunda aldığı 30 euro zam kararıyla asgari ücret 396 euro olmuştu. Ülkedeki işçi sendikaları, karara karşı çıkacaklarını ve gösteri düzenleyeceklerini belirtmiş, zammın 100 euro olması gerektiğini savunmuştu. Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi ise 30 euro düzeyindeki zammın yasaya uygun olarak yapıldığını belirtmişti.

