Hayati tehlikeleri yok

Hüseyin ÇİÇEK

Tatlısu ile Geçitkale arasındaki yolda iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralardan 4’ünün aynı aileden olduğu belirtildi. Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza 1 Nisan 2025 tarihinde saat 17.30 sıralarında, Tatlısu - Küçük Erenköy Anayolu’nun 3-4 km'leri arasında meydana geldi.

Hasan Karaca (E-57), yönetimindeki GD 232 plakalı araç ile Tatlısu istikametinden Küçük Erenköy istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Sürücü, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Metin Genç (E-40) yönetimindeki NR 125 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan GD 232 plakalı araç sürücüsü Hasan Karaca, NR 125 plakalı araç sürücüsü Metin Genç ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Kader Genç (K-40), Yavuz Çetin Genç (E-12) ve Kerim Tekin Genç (E-14) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan Gazimağusa'da alkollü sürücü kaza yaptı, yaralanan olmadı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki akşam Gazimağusa’da Kemal Server Caddesi üzerinde saat 22.15 sıralarında 38 yaşındaki Feyaz Erden’in, 88 mlgr alkollü içki tesiri altında, yolun sağında bulunan kaldırım taşlarında çarpması ile trafik kazası meydana geldi.

Erden, yönetimindeki LR 134 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sola meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada yaralanan olmadı.