banner564

Bir sürücü ağır yaralı

Güneyde kamyonla tanker çarpıştı, etraf savaş alanına döndü

Bir sürücü ağır yaralı
banner598

   Limasol -Lefkoşa ana yolunda iki ağır vasıtanın çarpışması sonucu araçların alev aldığı ve bu durumun kaosa yol açtığı belirtildi.

   Alithia gazetesi;  polisten elde edilen bilgiye dayanarak damperli kamyon ile yakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu tankerin alev aldığını yazdı.
   Her iki araç sürücüsünün yaralandığını yazan gazete polisin, kazanın meydana geliş koşullarını da araştırdığını belirtti.
   Habere göre kaza nedeniyle Limasol-Lefkoşa yolu saat 11.30-15.45 saatleri arasında trafiğe kapatıldı. Limasol’a yönelik trafik dün 15.45’te açılırken, Lefkoşa yönü ise dün akşam geç saatlere kadar kapalı kaldı.
   Fileleftheros gazetesi ise sürücülerden birinin durumunun ağır olduğunu yazdı.


 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hayati tehlikeleri yok
Hayati tehlikeleri yok
  1. KIBRIS

banner608

banner474