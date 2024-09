Tam bir çılgınlık

Ömer KADİROĞLU

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 16 serisi, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de satışa çıktı. Fiyatı 120 bin liraya kadar çıkan iPhone 16 almak için İstanbul’un Üsküdar ve Kadıköy’deki mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kıbrıs’ın güneyinde de dün başlarken, kuzeydeki satışların pazartesi başlayacağı bildirildi. Diyalog muhabirine konuşan Öğmen Teknoloji sahibi Enver Öğmen “çok sayıda insan telefonların gelmesini bekliyor” dedi.

Türkiye’de iPhone 16 128 GB 64 bin 999 liradan, 16 Pro (1TB) ise 107 bin 999 liradan satılıyor. Güney Kıbrıs’ta 128 GB 949 Euro, 512 GB ise bin 339 Euro’dan satışa sunuldu. Çok sayıda Kıbrıslı Türkün de dün güneydeki cep mağazalarına akın ettiği bildirildi.

KKTC’de 2 bin 200 dolar olacak

iPhone 16'nın satışa sunulmasıyla birlikte Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de kuyruklar oluştu.

Asgari ücretin neredeyse 3 katı fiyatına olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs’ta da siparişler şimdiden verilmeye başlandı.

Apple'ın yeni modeli iPhone 16 serisinin ülkeye pazartesi itibarıyla geleceği ve 2 bin 200 dolara piyasaya sunulacağı belirtildi.

Öğmen: Telefonların susmuyor

Öğmen Teknoloji’nin sahibi Enver Öğmen telefonlarının susmadığını, sürekli arandığını mesaj yağmuruna tutulduğunu söyledi.

Öğmen, Apple'ın yeni modeli iPhone 16 serisini talep eden ve sipariş eden birçok kişi olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

“Apple'ın yeni modeli iPhone 16 serisine KKTC’de de aşırı bir talep var. Şimdiden 45 adet ön sipariş aldık. Bazı insanlar ilk almak istiyor. Üç günden bir mal getirmeyi planlıyoruz. Pazartesi veya Salı günü elimizde olacaktır. 2 bin 200 dolardan geldi satışa çıkacak. Zaman içerisinde fiyatlar yavaş yavaş düşecektir.

Aşırı bir talep var, inşallah talebe yetişebiliriz. Apple ve iPhone markasının talibi çok. Güven ve kalite açısından tercih ediliyor.

Aşırı telefon çalıyor, aşırı mesaj geliyor, aşırı talep var, bu nedenle biz sıkışıklık olmasın diye randevu usulü satış yapacağız. Önce bekleyen müşterileri alıp ondan sonra reklam yapacağız.”

Öğmen, iPhone markasının her modeline büyük ilgi gösterildiğini de belirtti.

iPhone 16 Türkiye satış fiyatları:

iPhone 16 (128 GB): 64.999 TL

iPhone 16 (256 GB): 69.999 TL

iPhone 16 (512 GB): 79.999 TL

iPhone 16 Plus Türkiye satış fiyatları:

iPhone 16 Plus (128 GB): 73.999 TL

iPhone 16 Plus (256 GB): 78.999 TL

iPhone 16 Plus (512 GB): 88.999 TL

iPhone 16 Pro Türkiye satış fiyatları:

iPhone 16 Pro (128 GB): 82.999 TL

iPhone 16 Pro (256 GB): 87.999 TL

iPhone 16 Pro (512 GB): 97.999 TL

iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL