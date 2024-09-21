‘6 aylık süre dikkate alındı’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin UBP Milletvekili, Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy’un UBP aleyhine açtığı davayı reddettiğini belirtti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, Hasan Taçoy’un, parti tüzüğünün 6. maddesinin 7. fıkrasının uygulanmasını talep ettiğini, bu maddeye göre, 21 Ocak tarihine kadar üye olanların kurultayda oy kullanması gerektiğini savunduğunu ancak parti olarak bu görüşe katılmadıklarını, tüzüğün 19. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerektiğini savunduklarını söyledi.

Mahkeme kararını değerlendiren Hasipoğlu, “Bizim savunduğumuz görüşe göre, 21 Eylül'deki kurultay tarihinden itibaren geriye doğru 6 aylık bir süre dikkate alınarak 21 Mart'a kadar üye olanların oy kullanabileceği görüşü dile getirildi.” dedi.

Taçoy’un itirazı üzerine konunun mahkemeye taşındığını ifade eden Hasipoğlu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin UBP'nin savunmasını ve karşı davasını haklı bulduğunu ve Taçoy’un talebini reddettiğini kaydetti.

21 Mart tarihine kadar üye olan 21 bin üyenin kurultayda oy kullanabileceğini ifade eden Hasipoğlu, tüm UBP üyelerini kurultaya katılmaya davet etti ve kurultayın bugün saat 09.00’da başlayacağını, 11.00’de oylama sürecine geçileceğini belirtti.

Ayrıca, partinin avukatı Ergün Ulunay’a da teşekkür eden Hasipoğlu, kurultay öncesinde üyelik ihtilafının çözülmüş olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

