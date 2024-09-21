Öğrenci izni var

Lefkoşa’da devriye gezen Narkotik ekipleri tarafından bir apartmanın girişinde şüpheli olarak tespit edilen ve üzerinde az miktarda Sentetik Cannabinoid ve Methamphetamine bulunan 26 yaşındaki Olamide Mufutau Ewenla dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde sadece içici olduğunu söyleyen zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlı, haftada 4 gün polise giderek, imza atacak ve davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkamayacak.

Polis memuru, zanlının 13 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Küçük Kaymaklı’daki bir apartman içerisinde şüpheli vaziyette tespit edildiğin kaydetti. Polis, zanlının üzerinde yapılan kontrolde yaklaşık 300 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ile yaklaşık 300 miligram ağırlığında Methamphetamine bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucuyu içmek için aldığını, sadece kullanıcı olduğunu söylediğini aktardı. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının 14 ve 17 Eylül tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade etti. Polis, zanlının uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarından aleyhine getirilen davaları kabul ederek, özür dilediğini belirtti. Polis memuru, zanlının yüksek lisans öğrencisi olduğunu, okula aktif olarak devam ettiğini, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

