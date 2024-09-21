Polis peşinde

Lefkoşa’da ihbar üzerine evinde ve aracında yapılan aramada satışa hazır 52 paket halinde 15 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu bulunan Nijeryalı Precious Chıjıoke Amakor hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olayla ilgili aranan bir şahsın tespit edildiği ancak henüz yakalanmadığı belirtildi.

Polis, zanlıya uyuşturucu veren şahıs hakkında tutuklama emri çıkarıldığını belirtti.

Polis memuru, 13 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafında Küçük Kaymaklı’da RB 348 plakalı araç içerisinde şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi.

300 miligramını bin 500 liraya sattı

Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid ile uyuşturucu satışından elde edilen bin 500 TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının Narkotik Şubeye götürülürken, araçtan indirildiği esnada kaçmaya çalıştığını, kısa bir süre sonra Yenişehir’de yakalandığını belirtti. Polis memuru, zanlının Şehit Rossu Caddesinde bulunan evinde arama yapıldığını, satışa hazır 52 ayrı paket halinde 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 56 paket halinde 12 Eylül tarihinde Gönyeli’de bir şahıstan 16 bin 800 TL’ye aldığın, her biri 300 miligramdan oluşan 3 adet paketi bir kişiye bin 500 TL karşılığında sattığını söylediğini açıkladı.

Satıcılardan biri daha tespit edildi

Polis, zanlının 14 ve 17 Eylül tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlıya uyuşturucu veren şahsın tespit edildiğini ancak henüz bulunamadığını belirtti. Birçok ifade aldıklarını ve birçok kamera görüntüsü incelediklerini kaydeden polis, zanlının cep telefon görüşme dökümlerinin temini için ilgili şirkete yazı yazıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, ülkedeki statüsünün belirlenmesi için Muhaceret Dairesinden araştırma yapacaklarını belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024, 14:40