Başka erteleme olmasın

Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu, öğretmen atama süreçlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle okulların açılma tarihini bir hafta erteledi. Haftalarca okula hazırlık yapan hem öğrenciler hem de veliler yaşanan duruma isyan etti. Çocuklarının heyecanla okulun açılmasını ve arkadaşlarıyla öğretmenlerine kavuşmayı beklediğini söyleyen veliler, heveslerinin kursaklarında kaldığını ifade etti.

Ne dediler…?

Cahit Sözüöz

“Okulların açılışının bir hafta ertelenmesini çok doğru karşılamıyorum. Günü geldiği zaman okulların açılması gerekiyordu. Çocuklar büyük bir heyecanla okula hazırlanıyor ve hevesleri kırılıyor. Bir de okullarda öğleden sonra üç güne çıkarıldı ve bence bu çocuklar için de aileler için de çok zor olacaktır. Üç gün öğleden sonra çocuklar okulda kaldığında durumu iyi olmayan aileler için külfettir. Ya devlet bu çocukların yemek ihtiyaçlarını karşılayacak ya da öğle saatlerinde çocuklar evlerine gidecek.”

Özlem Ufuk

“Okulların açılışının bir hafta ertelenmesini hiç doğru bulmuyorum. Üç aydır akılları neredeydi? Öğretmen alacaklarsa neden okulların açılışını beklediler? Okulların durumu çok kötü zaten her yer dökülüyor. Diğer yandan okula kayıt için 30 bin lira para alıyorlar. Çocuklar zaten uzun bir tatil süresi geçirdiler ve heyecanla okula hazırlandılar ancak okulun açılışının bir hafta ertelendiğini duyunca üzüldüler. Üzüldüler çünkü şimdi alacakları eğitimi ileride bu erteleme ile hızlı ve bir şey anlamadan almak zorunda kalacaklar.”

Sare Akansel

“Okulların açılması bir hafta ertelendi ve ben bunu normal karşılıyorum. Ülkede hiç olmayan bir şeydi ve bu da oldu. Ülkede hiçbir alanında kontrol ve düzen yoktur ve buna eğitim de dâhildir. Her şey yolundan çıktı. Bu hükümetin istifa etmesi gerekiyor ancak etmiyorlar hatta kurultay için de her şeyi yapıyorlar.”

Çağıl Etkin

“Okulların açılmasının bir hafta ertelenmesine gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Siyasi nedenlerden dolayı okulların açılışının ertelendiğini düşünüyorum. Çoğu okulun altyapısının hazır olmamasını geçiyorum okulların açılmasının ertelenmesi sıkıntılı bir durum. Özel okullar iki hafta önce açıldı ve iki haftadır eğitim görüyorlar ancak devlet okulları 3 hafta geriden gelecektir. Çocuklar büyük bir heyecanla okula hazırlandılar ancak haftaya ertelendi. Birçok çocuk okullar açılmadı diye sevinmiştir birçoğu da neden diyerek bunu sorgulamıştır ancak ülkenin durumu ortada ve çocuklar da bir şekilde bu çarka ayak uyduracaktır.”

Mehmet Özgenler

“Okulların açılmasının bir hafta ertelenmesine şaşırdım çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çocuklar okula gidecek diye haftalardır heyecanla hazırlanıyordu ancak şu an büyük bir boşluğa düştü. Yetkililere çağrım bir takım düzenlemeler yapılacaksa önceden yapsınlar çocukların heyecanlarını bitirmesinler.”

Barış Zerel

“Okulların açılmasının bir hafta ertelenmesine iki yönden bakmamız gerekiyor. Atanamayan öğretmenler, bir de depreme dayanıklı olmadığı ve tadilatları bitiremedikleri gerekçesi ile ertelendiğini düşünüyorum. Bu iş zaten bir haftada bitemez eğer erteleme amacı depreme dayanıksız olmasıysa bir haftada bitiremeyeceklerdir. Özel okullar bir hafta önce açıldı ve bu durumda çocuklar 4 hafta geriden gelecek. Akademik takvimi çocuklar ya geç alacak ya uzatmalara oynayacaklar ya da hızlandırılmış alacaklar ve bir şey anlamadan geçecekler.”

Derya Hoca

“Okulların açılışı bir hafta ertelendi. Maalesef son dakika böyle bir karar alınması hem aileler hem de çocuklar açısından kötü oldu. Hazırlıklar hep ona göre yapıldı ancak okullar açılmadı. Ben çocuğu okula götürüp getirmek için izin aldım ancak izinlerim yandı. Yetkililere çağrım yapılması gerekenlerin zamanında yapılması ve çocukların bu şekilde mağdur edilmemesidir.”