Maraş Las Vegas olacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davaları kazanan ünlü Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, 2023’teki Başkanlık seçiminin kendisini de ilgilendirdiğini ve Eylül ayında, meselenin gidişatıyla ilgili yeniden konuşacağını söyledi.

“Muteber devlet” kavramını yaymak istediğini belirten Dimitriadis, halkın neye inandığının ve neyi “iyi” addettiğinin, siyasi manifestosunu oluşturacağını ifade etti.

Dimitriadis, Rum Hükümeti’nin Maraş ile ilgili icraatlarını eleştirerek, 2019 yılının Temmuz ayından beri Maraş ile ilgili uyarılarda bulunduğunu; Rum Dışişleri Bakanı’nın, bunun bir seçim öncesi propagandası olduğunu söylediğini ve bu mantığı, Maraş’ın bir kısmının açıldığı 2020 yılının Ekim ayına kadar sürdürdüğünü söyledi.

Devletin iplerinin hükümetin elinde olduğunu belirten Dimitriadis, Maraş’ın açılmasının önüne geçilmesi için ellerinden ne geliyorsa yapmaları gerektiğini; ancak bunu yapmadıklarını ifade etti.

Rum tarafının uluslararası alandaki itibarını kaybetmesinden dolayı, uluslararası toplumun konuya mesafeli yaklaştığını belirten Dimitriadis, Crans Montana’da değilse bile 2018 yılının Mart ayında,

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Guterres Çerçevesi’ne stratejik paket anlaşması olarak imza koymak istediğinde Kıbrıs sorununu çözmek için sürece başlanabileceğine işaret etti.

AİHM’deki davalar

Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözülmesini yeterince arzulamadığını ve Crans Montana’da da yeterli güçlü eylemlerde bulunmadığını kaydeden Dimitriadis, “Türk uzlaşmazlığının” ve Rum tarafının eylemsizliğinin Maraş’ın açılmasıyla sonuçlandığını belirtti. Anastasiadis’in sürekli vetoyu öne sürdüğünü kaydeden Dimitriadis, vetonun kendisi açısından başarısızlığın ispatı olduğunu ve veto etmenin kimseyi, hatta Yunanistan’ı bile ikna etmeyi başaramamış olmak manasına geldiğini ifade etti.

Maraş’a dönüş başvurusu

Dimitriadis, Rum tarafının Maraş’taki mallar için başvuru yapılmasıyla KKTC’nin tanınacağını savunduğunu; ancak bunun tam tersi olduğunu, çünkü bir Rum göçmen Maraş’taki malı için başvuru yapmazsa bu malın terk edilmiş addedileceğini ve TC vatandaşlarına dağıtılacağını; böylelikle de bu malların geliştirileceğini ve “Las Vegas”ın doğacağını söyledi.

Maraş’ın “Las Vegas” olması halinde, Kıbrıs sorununa çözüm bulunduğunda Rumlara geri verilmesi olasılığının azalacağına işaret eden Dimitriadis, Rumların Maraş’a dönmeyeceğini düşünen Erdoğan’a, malları talep ederek yanıt vermek gerektiğini kaydetti.

Dimitriadis, “Hukuki yollara başvurup, 36 olan başvuru sayısını 600’e çıkarabilirlerse, EVKAF’ın da devreye giremediği bu dönemde, Maraş’ın açılmamasına dair ciddi bir olasılık doğabileceğini”

savundu.