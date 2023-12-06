Davalar geri çekildi ! 100 kişi gitti

Suna ERDEN

‘Kayıt dışı yaşam’ Kuzey Kıbrıs’ın kanayan yarası haline geldi; eski cezaevi ve Demirhan’daki Yıldız Öğrenci yurdu asayiş operasyonlarında yakalanan kaçaklarla doldu.

Yakalanan kaçakların sayısı günden güne artarken, Diyalog Medya’nın da sürekli uyarıları üzerine İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Yapılan ortak çalışma sonucu son iki haftada 100 kişinin deport işlemleri gerçekleşti. Ayrıca yasal statüye kavuşma imkanı olmayan 4 kişinin davası geri çekildi, ihraç işlemi başlatıldı.

Deport işlemlerinin hızlandırılmasının yanı sıra kaçaklarla ilgili izlenen prosedürde yeni uygulamaya geçilmesi gündeme geldi.

Yargılanmak üzere cezaevine gönderilen, aylarca yargılanmayı bekleyen, cezalarını çektikten sonra deport için de bekletilen yabancı uyruklu şahıslar hem mahkemelerin, hem polisin hem cezaevlerinin hem de devletin yükünü artırırken, Diyalog’a konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkede kaçak yaşam süren kişilerin tespiti halinde atılacak adımlarla ilgili paydaşlarla birlikte hareket edildiğini söyledi.

Herkese şans verilecek

Elde edilen bilgilere göre; KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilerek, tutuklanan kişilere kısa süreliğine fırsat verilecek.

Bu kişiler vize borçlarını ödeyip, yasal statüye kavuşmayı isterse bu hak tanınacak.

Özellikle öğrenci olarak gelen ve bir süre sonra kaçak duruma düşenlere imkan tanınacak. Ancak verilen fırsatı değerlendirmeyenler haklarında dava açılmadan, kendilerine yasal statüye kavuşmaları için verilen sürenin ardından yargılanmadan deport edilecek.

Böylelikle cezaevlerinde ve hücre olarak kullanılan yurtlarda yığılma yaşanmayacak.

Bakan Oğuz: Hassas ve dikkatli çalışma yürütüyoruz

Yeni uygulama yasa, hukuk ve insan hakları gözetilerek, yapılacak. Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nda; Baş Muhaceret Memurunun, izni biten herhangi bir yabancının sınır dışı edilmesini emredebileceği yer alırken, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkede kaçak yaşam süren kişilerin tespiti halinde atılacak adımlarla ilgili paydaşlarla birlikte hareket edildiğini söyledi.

KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bakan Oğuz, Bakan Oğuz, İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve polisin ülkedeki kayıt dışı yaşamla mücadeleyle ilgili neler yapılacağı konusunda sürekli görüş alışverişi yaptığını söyledi. Bakan Oğuz, hukuk kuralları ve insan hakları gözetilerek, kayıt dışılıkla mücadele edileceğini belirtti. Bakan Oğuz, son iki haftada 80’i göçmen, 14’ü üçüncü dünya ülkesi vatandaşının ihraç edildiğini açıklarken, “Biz deport işlemlerinin nasıl hızlandırılabileceği konusunda görüş alışverişi yapıyoruz. Hukuk çerçevesinde, yasal haklar gözetilerek, nasıl hareket edileceği noktasında hassas ve dikkatli çalışma yürütüyoruz. Herkese bir şans ve fırsat verirken, ülkenin güvenliği ve huzurunu dikkate alıyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023, 09:51