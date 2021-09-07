Davaları ileride

Suna ERDEN

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Bafra’da bir otelde vereceği konser için ülkeye gelen 21 kişilik ekibe sahte PCR testi hazırladığı gerekçesiyle tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli Yılcay Takar, suç ortağı Mehmet Öz ve Ersoy’un konser vereceği otelin casinosunda müdür olarak çalışan Süleyman Leventoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların ‘evrak sahteleme, sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etmek’ suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldıklarını belirtti.

Polis, 21 kişilik orkestra ekibinin 30 Ağustos 2021 tarihinde Bülent Ersoy’un Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde vereceği konserde görev almak üzere KKTC’ye geldiklerini söyledi.

Polis, zanlıların saat 09.15 sıralarında Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yapabilmek için PCR testi ibraz ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların KKTC Sağlık Bakanlığı’na ait gibi gösterilen 26 Ağustos tarihli sahte PCR testlerini ibraz etmeleri üzerine alıkoyulduklarını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu sahte testlerin Yılcay Takar ile Mehmet Öz tarafından WhatsApp üzerinden orkestra şefi Onur Özelçağlayan’a gönderdiklerini, onun da orkestra ekibine ulaştırdığını açıkladı.

Polis memuru şu anda tutuklu olan Yılcay Takar’ın ek ifade verdiğini; zanlı Süleyman Leventoğlu’nun kendisini arayıp, casinoya çağırdığını, ilgili kişilerin PCR işlemlerinin hızlandırılmasını istediğini ve o şahısların kimlik fotokopilerini aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların 20’şer bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için 2’şer kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.