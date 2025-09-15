Okullar yeni döneme hazır

İskele Belediyesi, bugün başlayacak 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde belediye sınırlarında bulunan okullarda bakım, onarım, temizlik ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı.

Belediye ekipleri, okul binalarında küçük çaplı bakım ve onarımların yanı sıra sınıf ve ortak kullanım alanlarında detaylı temizlik yaptı. Ayrıca, haşerelere karşı ilaçlama işlemleri de gerçekleştirildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, “Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yıl da okullarımızın yanındayız” dedi.

Başkan Sadıkoğlu, yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, eğitim kurumlarına destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.