Veliler zorda

Ömer KADİROĞLU

Uzun bir aranın ardından ilköğretim okulları ve liseler 2021-2022 yüz yüze eğitim dönemine

13 Eylül’de başlayacak. Veliler ve öğrenciler okul ihtiyaçlarını tamamlama telaşına girerken, kıyafet ve kırtasiye masraflarının bütçeleri hayli zorladığı belirtildi.

Diyalog muhabirinin yapmış olduğu araştırmaya göre; ilkokula giden bir öğrencinin günlük üniforma ve spor kıyafetinin toplamı 800 lirayı buluyor.

Buna kırtasiye masrafları da eklenince rakam daha da büyüyor. Anaokulu öğrencileri için de okul yönetimi tarafından istenen kıyafetler 600 lira civarında.



En pahalı formalar liselerin

Okul masrafları bu yıl velileri oldukça zorluyor. Öğrencilerin eğitim gördükleri okullar tarafından belirlenen eşofman takımı, gömlek, kravat, pantolon, sweatshirt, mont gibi kıyafetleri alma zorunluluğu bulunurken, formaların fiyatı okuldan okula değişiklik gösteriyor.

Lise formaları bin 137 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatlara mal olurken, ilkokul kıyafetlerinin maliyeti ise 800 ile 900 lirayı buluyor.

Anaokulu kıyafetleri de 600 ile 670 arasında değişen fiyatlarla alınabiliyor.

En ucuz çanta 30 en pahalı 450 lira

Okul çantaları marka ve kalitesine göre 30 liradan başlayıp 450 liraya kadar çıkabiliyor. Her bütçe için uygun fiyatta çanta mevcut olsa da ucuz olanlarının çok küçük olması nedeniyle anasınıfı çocuklarına hitap ediyor.

Beslenme çantaları ve suluklar ilkokul öğrencileri için önem taşırken, bu ürünler fiyat olarak da aynı şekilde yükselebiliyor. Su matarası en az 20 lira ile en çok 169 liraya mal olurken, tek bir silginin fiyatı dahi 10 liraya çıkabiliyor.

Okul masrafının büyük bölümü kıyafetlere gidiyor

Okulların belirlediği eşofman, gömlek, kravat, pantolon gibi kıyafetlere; liseler için bin 137 ile bin 500, ilkokullar için 800 ile 900 ve anaokulları için 600 ile 670 lira arasında paralar ödemek zorunda kalan veliler bununla da kurtulamıyor.

Okul masrafları arasında kırtasiye de önemli bir yer tutarken, bir öğrencinin masrafı 150-200 lira tutuyor.

Bir defter en az 5, en fazla 25 lira gibi fiyatlara satılırken, cüzdanların fiyatı ise marka ve modeline göre 20 lira ile 100 lira arasında değişiyor.

Masraflar arasında kalemlik, not defteri, güzel yazı defteri daha çok listelerde yer alıyor.

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