Türkiye temasları kapsamında Kütahya’nın ardından Konya’ya geçen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akşehir ilçesinin girişinde mehter marşıyla karşılandı.

Duygu yüklü anlar yaşayan Tatar, yaptığı konuşmada 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mesaj göndermeyi ihmal etmedi.

Tatar “Sen kimin papağanısın Akıncı?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ilçe merkezine girişinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Esin Kara, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Turgut, İlçe Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ile çok sayıda vatandaş alkışlarla karşıladı.

Mehteran eşliğinde yapılan karşılamada konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, 1571 yılında Osmanlının Kıbrıs'ı fethi sonrası adanın Türkleştirilmesi için Kıbrıs'a Akşehir'den çok sayıda vatandaşını gönderdiğini anımsatarak atalarının topraklarında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti, "İyi ki varsınız” dedi.

Halk oyunları gösterisini bir süre izleyen Tatar, daha sonra tarihi arastayı gezerek kendisine ikram edilen yöresel helvadan yedi, Rüştü Bey Hanı'nda Türk kahvesi içti.

Daha sonra onuruna verilen yemeğe katılan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Konya'ya hareket etti.

Mevlana Müzesi’ni gezdi

Tatar, bazı ziyaretler için gittiği Konya'da tarihi Bedesten Çarşısı'nı ziyaret etti. Burada alışveriş yapan vatandaşlarla ve esnafla sohbet eden Tatar, daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçti.

Hazreti Mevlana'nın sandukası başında bir süre dua eden Tatar, müzedeki eserleri inceledi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan bilgi aldı.

Tatar, daha sonra İstiklal Harbi Şehitliği'nde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazileriyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, tarihte Konya, Karaman ve Akşehir'den 12 bin ailenin Kıbrıs'a yerleştiğini anımsatarak, Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin arasında bugüne kadar sağlanan birlikteliğin, ilelebet devam edeceğini kaydetti.

Konya’daki gazilerin gönlünü aldı

Konya'da olmaktan da büyük mutluluk ve huzur duyduğunu sözlerine ekleyen konuk Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi'ni de ziyaret etti.

Tatar, ziyaretlerine İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde sema ayini şerifi izleyerek devam etti.

Gazetecilerle buluştu

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantında gazetecilerle buluşmasının başında, Kıbrıs'ın Osmanlı topraklarına katılışı ve KKTC'nin kuruluşuna kadarki süreyi özetleyen Tatar, Kıbrıs Rum kesimi ile Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun, 50 yıldır Ada'da federasyon kurmaya yönelik yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarının, sadece zaman kaybına dönüştüğünü ve sonuçsuz kaldığını belirtti.

“Ankara’nın Papağanı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, selefi Mustafa Akıncı'nın kendisi için nisan ayında sarf ettiği "Ankara'nın papağanı" sözlerine ilişkin, "Tatar kimdir? Tatar ona göre Ankara'nın papağanıdır. Bakın zihniyete, sen kimin papağanısın Sayın Akıncı? Sen kime çalışırsın, senin hedefin nedir? Boş bir hedef. Benim hedefim; ana vatanın desteğiyle Kıbrıs halkına daha fazla refah mutluluk, güvenli bir gelecek vermek için uğraşıyorum." dedi.

Allahverdi Kılıç için mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Piyade Er Allahverdi Kılıç’ın Rumlar tarafından şehit edilişinin 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçilemeyeceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yerine getirirken, 8 Eylül 1996 tarihinde nöbet kulübesinde Rum askerleri tarafından vurularak şehit edilen Piyade Er Allahverdi Kılıç’ı şahadete eriştiğinin 25. Yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bu kahpe ve hain saldırıyı unutmadık, unutmayacağız. Aziz şehitlerimizi yaşatmak ve yüceltmek en büyük görevimizdir. Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”