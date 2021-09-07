Yasal işlem yapıldı

Pandemi tedbirlerine yönelik alınan tedbirlerle ilgili denetimler sürüyor. Polis, belediye ve bölge kaymakamlıkları tarafından sürdürülen kontrollerde iş yerlerinin çalışma kurallarına uyup uymadığı ve sokağa çıkma yasağı denetleniyor. Bu kapsamda 0000-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağına yönelik önceki gün ve dün yapılan kontrollerde 20 kişinin yasağı ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde uygulanan gece yarısı ile 05.00 saatleri arasında istisnai durumlar dışında sokağa çıkma yasağını 8 Eylül’e kadar uzattı.