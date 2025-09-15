Nabız yokladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, KKTC’de temaslarını sürdürüyor. Holguin, dün Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta ’da faaliyet gösteren Büyük Han’ı ziyaret etti. Türk kahvesi içerek, Kıbrıslı Türklerle sohbet den Holguin, Büyük Han’ı gezerek restorasyon çalışmaları ve turistik faaliyetler hakkında bilgi aldı. Holguin, ayrıca Kayıp Şahıslar Komitesi’ni ziyaret ederek komitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Komite üyeleri, Holguin’e özellikle kayıp kişilerin tespit edilmesi ve ailelerin bilgilendirilmesi süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Holguin’e ziyareti sırasında Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade de eşlik etti.

Tatar’la görüşecek

BM temsilcisi, bugün saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek. Holguin, geçen Cuma günü Rum lider Nikos Hristodulidis ile de görüşmüş, iki taraf arasında BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde yapılması planlanan üçlü görüşmeye hazırlık temasları yürütmüştü.





Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025, 09:44