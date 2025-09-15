Halkın derdi geçim

Abdullah SUİÇMEZ-Ömer KADİROĞLU

Siyasi partiler tüm güçleriyle 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanırken, vatandaşlar çarşıda, pazarda fiyatların sürekli yükselmesinden yakınıyor. Açık pazara giden vatandaşlar, hemen tüm sebze ve meyvelerde 3 haneli etiketlerle karşılaşıyor ve evin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Hafta sonu Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün sebzelerden bamya 120-150 lira, barbunya 150, domates 120 lira, karnabahar ve dolmalık biber 100 lira, pancar ve börülce 80 liradan satıldı. Mevsim meyvelerinden erik ve incir 200 lira, üzüm 170-200 lira, nektarin ve şeftali 170 lira, armut 150 liradan satışa sunuldu.

Fiyatların bütçelerini zorladığını belirten vatandaşlar, geçim kaygısı yaşadıklarını söyledi. Yetkililerden pahalılığa çözüm bulmasını isteyen vatandaşlar, ancak şu anki gündemin 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar “Siyasilerin gündemi seçim, halkın gündemi geçim” ifadelerini kullandı.

Ne dediler…?

Nalan Nalcıoğlu

“Önceliğimiz geçimdir, seçim ikinci plandadır. Son zamanlarda artan suçlar da bizi tedirgin ediyor. Bu adada mutlu ve huzur içinde yaşamak istiyoruz.”

Hüseyin Yazıcı

“Önce can sonra canan demişler. Önce kendini sağlama alacaksın ondan sonra seçimi düşüneceksin. Bizlerin de önceliği geçimdir. Her yerde geçim derdi var. Bu ülkede artan suçlar da bizleri tedirgin ediyor.”

Hüseyin Bayandursun

“Biz vatandaşların önceliği geçimdir. Pahalılıktan dolayı geçinemiyoruz ve bizim derdimiz geçimdir. Son zamanlarda artan suçlar bizleri oldukça tedirgin ediyor. Herkes seçim derdine düşmüş ve halkın derdini dinleyen yok.”

Niğmet Bosun

“Önceliğimiz tabi ki de geçimdir. Seçim daha sonraki planımızdadır. Ülkemizde artan suçlar ve son zamanlarda sayıları artan tetikçiler bizleri son derece tedirgin ediyor.”

Ömer Özyıldırım

“Önceliğimiz geçimdir. Zaten başa kim geçerse geçsin değişen bir şey olmayacak.”

İsa Alp

“Önceliğimiz geçimdir. Seçim ikinci plandadır. Geçim iyi olursa insanlar da iyi kişileri seçer. Seçilen kişiler de insanların halinden anlar sorunlarına çözüm bulursa o zaman çok daha iyi olur. Ekonomik durumun kötü olması suçların artmasında da etkili oluyor. Ülkede son zamanlarda suçlarda artış olduğu da görülüyor. Yetkililer halkın sorunlarını görmeli ve çözmeli.”

Durmuş Öztürk

“Önceliğimiz geçimdir. Geçimimizi çok şükür idare eder derecede sağlıyoruz. Yetkililerden beklentimiz halkın sorunlarını detaylı ele alarak, çözüm yolları bulmalarıdır.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Sarımsak (Kilosu): 350 TL

Erik: 200 TL

İncir: 200 TL

Üzüm: 170-200 TL

Kalifonya biber: 250 TL

Nektarin: 170 TL

Şeftali: 170 TL

Barbunya: 150 TL

Armut: 150 TL

Bamya: 120-150 TL

Alıç: 120 TL

Domates: 120 TL

Elma: 120 TL

Karnabahar: 100 TL

Dolmalık Biber: 100 TL

Pancar: 80 TL

Börülce: 80 TL

Salatalık: 70-80 TL

Muz: 65 TL

Limon: 60 TL

Patlıcan: 50 TL

Kabak: 50- 60 TL

Havuç: 50-60 TL

Patates: 30-45 TL

Semizotu: 40 TL

Soğan: 30-35 TL