‘Cesur projelere imza attık’

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Demokrat Parti’nin (DP) 13’üncü Olağan Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, “Partimizin kurulmasına büyük emeği olan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı şükranla ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Kurucu kadroya teşekkür eden Ataoğlu, hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Kurucu Genel Başkan Hakkı Atun’un mesaj gönderdiğini, bazı kurucuların selamlarını ilettiğini söyleyen Ataoğlu, Serdar Denktaş’ın katkılarını da hatırlatarak, Denktaş’a "yolu açık olsun" dedi.

Partinin kurumsal kimliğine de vurgu yapan Ataoğlu, “Hepimiz gelip geçeriz ama Demokrat Parti’nin kurumsal kimliği bir milim bile aşınmadan sapasağlam kalacaktır. Zeytin kökleşmenin, olgunlaşmanın, birliğin ve bereketin sembolüdür. Zeytin dalıyla çevrili meşalemiz hem dünü yaşatıyor hem de yarını aydınlatıyor. Gelenek de buradadır, gelecek de” dedi. Demokrat Parti’nin yıllardır kimsenin cesaret edemediği projelere kararlılıkla imza attığını kaydeden Ataoğlu, “Bu başarıyı ülkemize olan inancımız, sevgimiz ve Aaavatan Türkiye ile kopmaz bağlarımız sayesinde elde ettik” ifadelerini kullandı. Ataoğlu, icraatlarını da sıralayarak, “Anavatanımız derdimiz olduğunda derdimize çare bulan, mutluluğumuz olduğunda mutluluğumuza ortak olandır. Projelerimizin hayata geçmesinde Türkiye’nin koşulsuz desteği büyük önem taşımaktadır” dedi.

