E-Devletin omurgası

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü koordinatörlüğünde, TURKSAT, 28 belediye ve muhtarlarla iş birliği içerisinde yürütülen, E-Devlet sisteminin omurgasını oluşturacak olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmalarının birinci ayağı çerçevesinde çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Girne, Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Esentepe belediyeleri ile İçişleri Bakanlığı arasında protokol töreni gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ve yurtdışında olan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yerine Belediye Asbaşkanı Ayten Safel’in arasında projenin ikinci ayağını oluşturan Hane Halkı verilerinin muhtarlarla birlikte alandan toplanarak, sisteme girişlerinin sağlanmasına yönelik 5 ayrı iş birliği protokolü imzalandı. Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu salonundaki imza töreninde bölge muhtarları da hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren konuşmasında, MAKS projesinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Çağdaş dünyanın gereği olan E-Devlet sistemi içerisinde önemli bir yer tutan Mekansal Adres Kayıt Sistemi projesinde çalışmaların hızlandırılması ve projenin birinci etabında yer alan sokak, cadde, mahalle, yol isimleri ve yapı numaratajlarına yönelik saha çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Girne, Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Esentepe belediyelerimiz ile bakanlığımız arasında bugün değerli muhtarlarımızın huzurunda imzalanacak protokollerle projenin ikinci aşamasına geçilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz”

Güngördü: İşbirliği içinde çalışmalıyız

Protokol törenine ev sahipliği yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, MAKS projesi ile ilgili gelinen aşama hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Evren ve tüm ekibine teşekkür etti. Güngördü, “Bu işte tabi ki belediyeler var ama ileriki günlerde bu işin esas yükünü sanırım muhtarlar çekecek, dolayısıyla bu konuda belediyelerle muhtarların çok sıkı bir iş birliği içerisinde olması lazım” şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da birer konuşma yaptı.