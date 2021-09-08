Ülkeyi bürokratlar yönetiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, “hükümetin siyasi kadrolarının kurultay yarışında olduğu için ülkeyi bürokratların yönettiğini” söyledi.

Halkın alım gücünün giderek düştüğünü vurgulayan Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman, asgari ücretin de belirlenemediğini belirtti.

“Kurallara uymamayı alışkanlık haline getirmekle” suçladığı hükümeti bir an önce istifaya çağıran Erhürman, hükümet yetkililerinin “Türkiye’ye teşekkür etmekten” başka bir şey yapmadığını savundu.

“Saner ne söylediyse tam tersi yaşanıyor”

Hükümet yetkililerinin kamuoyu üzerinden atışmaktan başka bir şey yapmadığını ifade eden Erhürman, tarihte böyle bir durumun yaşanmadığını söyledi. “Sözde” olarak nitelediği hükümetin her aldığı kararı değiştiğine dikkat çeken Erhürman, halkın artık Resmi Gazete okumaya başladığını dile getirdi.

Testler konusunda Başbakan Ersan Saner’in söylediklerinin tam tersi yaşandığını vurgulayan Tufan Erhürman, ülkede aşı bolluğu olmasına rağmen aşılamanın istenilen düzeye çekilemediğini belirtti.

“Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım”

Sürekli “Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım” dediğini öne sürdüğü hükümet yetkililerine gönderme de yapan Erhürman, Türkiye’den para gelmediğini söyledi. Tarihte hükümet yetkililerinin kamuoyu üzerinden kavga ettiğinin görülmediğini ifade eden Tufan Erhürman, hükümetin ülke meselelerine değil, kurultaya konsantre olduğunu vurguladı.

Hükümeti bir an önce istifa etmeye çağıran Erhürman, halkın bu kadar kötü yönetilmeyi hak etmediğini kaydetti.

Tuzu kuru olanlar…

Elektrik mesesine de değinen Erhürman, ihalesiz akaryakıt getirilmesinin tarihte görülmediğine dikkat çekti. Hükümet tarafından yapılan basın toplantılarını kimsenin anlamadığını söyleyen Erhürman, insanların alım gücünün düştüğünü ve “tuzu kuru” olanların bunu anlayamadığını kaydetti.

CTP Lefkoşa Gençlik Örgütü Kongresi yapıldı…

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 24. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre kongrede Çağın Nevruz Özsoy başkanlık görevini Doğucan Akdeniz’e devretti.

Lefkoşa ilçe binasında gerçekleştirilen kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve Gençlik Örgütü üyeleri katılımıyla pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kongrede söz alan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Gençlik Örgütü içerisinde görev alan gençlerin aile ortamında çalışmasının ve birlikteliklerinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Sorakın, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın iradesine yönelik yapılan müdahalelerin” kabul edilebilir bir durum olmadığını vurguladı.

Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, gençlerin geçmiş dönemde oluşturdukları ekip ruhunun bu dönem de devam edeceğine inandığını belirtti.

Gençler birliktelik sözü verdi

Kongrede konuşma yapan Gençlik Örgütü Genel Başkanı Enver Gürkan Tekiner de, önlerinde kendilerini bekleyen biri genel, biri de yerel olmak üzere iki seçim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gençler olarak oluşturdukları birlikteliğin ileriki dönemde de artarak devam edeceğine vurgu yapan Tekiner, “İletişimimizi artırarak, kopmadan, birbirimize daha da bağlanarak bu sürecin altından başarıyla kalkabileceğimize olan inancım tamdır. Hepimizin çabaları, mücadelesi ile karanlıkların aydınlığa çıkacağından şüphe yoktur” dedi.

Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin 23. Dönem başkanlığını yürüten Çağın Nevruz Özsoy, ülkenin en örgütlü gençlik hareketinin CTP Gençlik Örgütü olduğunu vurguladı.

24. Dönem Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi Başkanlığı görevine seçilen Doğucan Akdeniz de, devraldıkları sorumluluğun bilincinde olduklarını dile getirdi.

Yönetimde kimler var?

24. Dönem Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Doğucan Akdeniz (Başkan), Ahmet Yurteri (İlçe Sekreteri), Şükrü Irkım (Örgütlenme Sekreteri), Diren Muhtaroğlu (Mali Sekreter), Nesrin Cambaz (Dış İlişkiler Sekreteri), Berkan Bengihan (Eğitim Sekreteri), Berke Çevik (Sosyal Aktivite Sekreteri), İsmail Barbaros (Faal Üye), Sonay Demirpençe (Faal Üye)