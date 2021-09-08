Sisi rumlara güvence verdi

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin düzelmesi konusunda olumlu gelişmelerin yaşanmasından rahatsız olan Rum lideri Nikos Anastasiadis’in, bu konuyu devlet başkanı El Sisi ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, konunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi arasında Kahire’de yapılan zirve toplantısında tartışıldığını yazdı. Gazete, El Sisi’nin Mısır-Türkiye diyalogu çerçevesinde ortaya koyduğu Kıbrıs konusundaki ön koşullarla ilgili çok net olduğunu iddia etti.

El Sisi’nin Anastasiadis’e, Mısır-Türkiye diyalogunun Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki stratejik ilişkiyi hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin garantisini verdiğini belirtti.

Haberde, Mısır’ın Türkiye ile diyalogu için uluslararası hukuk ilkelerine ve egemenlik haklarına saygı gösterilmesinin yanı sıra, Kıbrıs sorununun da uluslararası hukuk ilkeleri zemininde çözülmesini ve üçüncü ülkelerin iç meselelere karıştırılmamasını şart koştuğu kaydedildi.

Ortak denizcilik komitesi kuruluyor

Öte yandan, Haravgi gazetesi ise, Güney Kıbrıs-Mısır Hükümetler Arası Zirve çerçevesinde, Güney Kıbrıs-Mısır Ortak Denizcilik Komitesi kurulmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, Rum Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in zirve çerçevesinde Mısırlı mevkidaşı Kamel Al Wazir ile görüştüğünü ve denizcilik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle birlikte iki ülke tarafından ortak denizcilik komitesi kurulmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Haberde, komitenin düzenli olarak bilgi alışverişi ve ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliği yapacağı ifade edildi.

İsmailiye kentine Kıbrıs fidanı

Gazete, bir diğer haberinde de, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in zirve toplantısı çerçevesinde Mısırlı mevkidaşları Al Sayed Al Qusair ve Yasmine Fouad ile görüştüğünü yazdı.

Haberde, görüşmede zirai araştırma, su ürünleri yetiştiriciliği ve çevreyle ilgili konuların ele alındığı belirtilirken, İsmailiye kentindeki “Dostluk Parkı”na 1500 zeytin fidanı dikilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.