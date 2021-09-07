Hizmetleri unutulmaz

Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) komutanlık yapan, Güzelyurt Belediyesinin seçilmiş ilk başkanı, ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği kurucularından olan İsfendiyar Açıksöz, dün hayatını kaybetti. Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Güzelyurt İlçe Başkanlığının yanında, partinin birçok kademesinde görev yapan Açıksöz’ün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Açıksöz’ün cenazesi bugün öğle namazına müteakip Güzelyurt Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Açıksöz’ün vefatının ardından başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner olmak üzere birçok UBP’li taziye mesajı yayımladı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da üzüntüsü yayımladığı mesajla ifade etti.

Tatar: Halkın sevgisini kazanmıştı

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları belirtti:

“İsfendiyar Açıksöz’ü kaybettik… Bir öğretmen, bir Belediye Başkanı olarak Güzelyurt halkına büyük hizmetleri geçmiştir. Aslen Poli’li Kıbrıs Türk halkına önderlik, reislik etmiş, önemli projelere imza atmış, halkın sevgisi ve güvenini kazanmıştı.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”

Saner: Asla unutulmayacak

Başbakan Ersan Saner de şunları ifade etti:

“Kıbrıs Türk halkına öğretmen, mücahit komutanı olarak hizmet vermiş olan, 1976-1990 dönemi Güzelyurt Belediye Başkanı, UBP Güzelyurt eski İlçe Başkanlarından İsfendiyar Açıksöz’ün ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hizmetleri asla unutulmayacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm partililerimize başsağlığı dilerim.”

Özçınar: Derin bir üzüntü…

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise üzüntüsünü şu cümlelerle aktardı:

1976- 1990 yılları arasında Güzelyurt Belediye Başkanlığı yapan İsfendiyar Açıksöz’ün vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.