Nakit teminat 50 bin lira

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda evinde satışa hazır uyuşturucu, silah ve mermi bulunan Selahattin Bozkurt hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme, 3 kişinin toplam 600 bin liralık kefalet senedi imzalaması ve 50 bin TL nakit teminat yatırılması şartı koydu.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 27 Ağustos 2021 tarihinde zanlının ikametgâhında uyuşturucu olduğu bilgisinin alındığını ve Ortaköy’deki evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 3 adet içinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, 27 ayrı pakette satışa hazır yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri ve hassas terazinin bulunarak, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının ikametgâhında ayrıca 9 milimetre çağında Star marka tabanca, 2 adet boş şarjör, 6 adet 7,65, 83 adet de 9 milimetre çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aracında da arama yapıldığını; torpido gözünde uyuşturucu satışından elde edinildiğine inanılan 2 bin Euro ve 2 bin 500 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeleri 25 Ağustos’ta aranan bir kişiden 220 Euro karşılığında satın aldığını, tabancayı ise 12 Aralık 2007 tarihinde Türkiye’den KKTC’ye Girne Turizm Limanı’ndan ithal ettiğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, üç kişinin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.