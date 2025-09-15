Hizmetleri unutulmayacak

Ergün YAHAT

Hayatını kaybeden emekli hemşire Zalihe Aşman, 35 yıl süreyle görev yaptığı Gazimağusa Devlet Has-tanesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen törende, Aşman’ın mesleğine ada-dığı uzun yıllar anlatıldı.

Başhekim Muavini Dr. Eyüp Göksu ve Başhemşire Mediha Ülker, yaptıkları konuşmalarda Aşman’ın özverili hizmetlerine dikkat çekerek sağlık camiasında bıraktığı izden söz etti.

Görev yaptığı hastaneden düzenlenen törenle uğurlanan Aşman, Tuzla köyünde defnedildi.

Hemşire örgütlerinden başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası da Aşman’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Mesleğine yıllarını adamış, özverili çalışmalarıyla tanınan değerli meslektaşımız Zalihe Aşman’ın vefa-tını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sağlık hizmetlerinin en zor zamanlarında dahi insan hayatına verdiği değerle, hemşirelik mesleğinin onurunu ve sorumluluğunu layıkıyla taşımıştır. Meslek yaşamı boyunca göstermiş olduğu fedakârlık, insan sevgisi ve çalışkanlığı ile sadece hastaları ve mes-lektaşları tarafından değil, toplum tarafından da saygıyla anılmıştır.”

Mesajda, Aşman’a Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine ve sağlık camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.