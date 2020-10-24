Davaları ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir park alanında, Narkotik Şube’nin düzenlediği operasyon sonucu 35 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Beytullah Aladağ ile Abdullah Şen hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılar 10’ar bin TL nakit teminat yatırırken, her biri için bir kefil 50 bin TL kefalet senedi imzaladı.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Yusuf Karaoğulları, 19 Ekim 2020 tarihinde aldıkları ihbar ile saat 21.00 sıralarında, Gazimağusa’da bir park alanına baskın yaptıklarını söyledi. Yusuf Karaoğulları, Beytullah Aladağ’ın aracın yanında, Abdullah Şen’in ise şoför koltuğunda bulunduğunu söyledi.

Araçta yapılan arama sonucunda, torpido gözünde 35 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Karaoğulları, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlıların, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 10’ar bin nakit teminat yatırmaları ve birer kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.