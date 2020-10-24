Güzelyurt şokta

Güzelyurt esnaflarından ‘Tuna Giyim Mağazası’ sahibi Aliye Ağırbaş dün ani bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgiye göre; Ağırbaş, dün saat 14.00 sıralarında aniden rahatsızlandı. Ağırbaş, aracına binerek, Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kadar gitmeyi başaran Ağırbaş, kampüsün park yerinde fenalaştı. Ağırbaş, hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ağırbaş’ın, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Aliye Ağırbaş’ın 52 yaşında hayatını kaybetmesi Güzelyurt’u yasa boğdu.