Sonradan pişman oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da arkadaşı Kübra Çelik’in sanal para Bitcoin satışından elde ettiği 50 bin TL’sini çaldığı iddia edilen Mehmet Göv hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ülkeden çıkış yaparken yakalanan ve paranın bir kısmını gömdüğü ortaya çıkan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada çaldığı paranın 13 bin 400 TL’sini gömen zanlının, 33 bin 600 lirasını ise ailesine gönderdiği belirtildi. Zanlının ailesine gönderdiği parayı geri alıp, Kübra Çelik’e iade ettiği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mehmet Göv’ün, 14 Ekim 2020 tarihinde Bitcoin satışından elde edilen ve Kübra Çelik’in havale etmesi için verdiği 50 bin TL’yi çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini ifade etti. Polis, yapılan aramalar sonucu paranın bir kısmı olan 13 bin 400 TL’nin Küçük Kaymaklı Bölgesi Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan isimsiz bir apartmanın arka kısmında gömülü vaziyette bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının çalıp, ailesine gönderdiği 33 bin 600 TL’nin de Çelik’e iade edildiğini ve tüm paranın ödendiğini söyledi. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının ileride davalarında hazır bulunabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.