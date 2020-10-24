YDÜ Surlariçi Şehir Müzesi Cumhuriyet Bayramı haftasında açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) “Surlariçi Şehir Müzesi”nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı haftasında açılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre Günsel Ailesi’nin girişimi ile restore edilen Girne Kapısı’ndaki Ziraat Bankası’nın eski binasında hizmete girecek olan “Surlariçi Şehir Müzesi” (Walled City Museum) Yakın Doğu Üniversitesi’nin Şubat ayında Dereboyu’nda açılışını yaptığı “Günsel Sanat Müzesi”nin ardından, Lefkoşa’nın merkezinde açtığı ikinci müze olacak.

Açıklamaya göre “Surlariçi Şehir Müzesi”nde sergilenecek çalışmalar, görsel sanatların her dalını kapsayan geniş bir yelpaze sunacak. Müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler, heykel, büst, silikon heykeller fotoğraf ve seramik eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca Lefkoşa’nın sosyal, kültürel ve siyasi geçmişine ait birçok materyal de müzede sergilenecek.

Açıklamaya göre müzenin tavanlarına, altın tozu kullanılarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethi, İngilizlerin Ada’ya gelişi ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı resmedildi.

Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) Müdürü Rana Amrahova, 15 Kasım’da kapılarını açacakları Surlariçi Şehir Müzesi’nin en önemli misyonunun, gelecek kuşakların sanatsever olarak yetişmesine ve ilgiyi sürekli kılarak toplumda sanatın yaygınlaşmasına öncülük etmek olduğunu söyledi. Sanatın birleştirici ve çoğaltıcı gücüne vurgu yapan Amrahova, “Surlariçi Şehir Müzesi”nde sergilenen eserlerle biriktirilecek kültürel değerlerin gelecek kuşaklara ışık tutacağını ifade etti.

Müzenin son derece zengin bir koleksiyona sahip olduğunu dile getiren Rana Amrahova, “Görsel kültür öğelerini sergileme ve izleyicisiyle buluşturma görevini üstelenerek, modern ve çağdaş alandaki tüm yapıtları toplumla buluşturacağız. Şehir içinde yer alan müze ayrıca, kültür ve sanat turizminin gelişmesine de öncülük edecek. Turizm, müze ve kültürel miras arasındaki ilişkiyi kurarak Lefkoşa’yı ülkemizi ziyaret eden turistler için bir çekim merkezine dönüştürmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 11:06