İtfaiye kurtardı

İlhan Yıldız (38) isimli işçi, dün sabah Lefkoşa'da tamir için gittiği evde 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Yıldız’ın imdadına Lefkoşa itfaiye ekipleri yetişti. İlhan Yıldız itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müşahede altına alınan Yıldız’ın sağlık durumun iyi olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili açıklama yapan polis, dün sabah 07.30 sıralarında bir eve tamir maksatlı giden Yıldız’ın

10 metre derinliğindeki kuyuya düşerek yaralandığını bildirdi. Polis, Yıldız’ın üst betonarme olan kısma basıp kuyuya düştüğünü açıkladı.

İlhan Yıldız’ın itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldığını belirten polis, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Kontrol sonrası müşahede altına alınan Yıldız’ın sağlık durumun iyi olduğu kaydedildi.