Durmadan eşini dövüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 20 Eylül 2020 tarihinde eşini önce evde darp eden daha sonra sokakta beyzbol sopası ile vuran Emircan Topaloğulları yine rahat durmadı. Bir önceki olayda kıskançlık gerekçesiyle darp suçu işleyen zanlının bu seferki bahanesi ‘telefonumu neden karıştırdın’ oldu.

Zanlı cep telefonunu karıştırdığı gerekçesi ile tartıştığı eşini darp etti. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Elleri ve ayakları ile vurdu

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlının 22 Ekim 2020 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, ikametgâhının yatak odası içerisinde cep telefonunu karıştırdığı gerekçesi ile tartıştığı eşini elleri ve ayakları ile darp ettiğini açıkladı. Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden Çangaroğlu, benzer suçtan askıda davası bulunduğunu kaydetti. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Çangaroğlu, Emircan Topaloğulları’nın teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 6 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kişinin 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 10:59