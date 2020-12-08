Davaları ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir işletmeye ait park halindeki TIR’dan mazot çekerken suçüstü yakalanan Türkmenistanlı zanlılar Gahryman Hojtyiu, Atamurat Ereshov ve Ahmet Achilov hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Ülkede çalışma izniyle bulunan zanlılar 3’er bin TL nakit teminat ve 75’er bin TL kefil kefaletiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmayı polis memuru İbrahim Gökova, zanlıların 3 Aralık 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Üç Çakırlar isimli caddede buluşarak, bir işletmeye ait TIR’ın deposundan, mazot çaldıkları esnada, Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından suçüstü tespit edildiklerini söyledi.

Zanlı Gahryman Hojtyiu’ya ait araç içerisinde içi mazot dolu 3 adet 19 litrelik damacana ve 1 adet 20 litrelik bidonun bulunduğunu belirten Gökova, akaryakıtın TIR’dan sirkat edildiğini tespit ettiklerini kaydetti.

Soruşturma tamamlandı

Polis, zanlının geçen Cuma mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Gökova, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3’er bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı birer kefilin, 75’er biner TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.