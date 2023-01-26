İkiye katlandı

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, son 3 yılda silahlanmaya harcanan paranın 500 milyon Wuro’ya ulaştığını belirtti. Petridis, savunma harcamalarının geçmişse göre çok artırıldığını itiraf etti.

Politis’e göre Petridis Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde silah sistemi alımları için ayrılan ödeneklerin 2020’ye kadar 100 milyon Euro’yu aşmadığını ancak özellikle 2023’te Savunma 170 milyon Euro ödenek ayrıldığını, bu ödeneğin 2022’de 165 milyon, 2021’de 145 milyon Euro olduğunu yazdı, “kısacası, silahlanma programları için harcamalar 2020-2023 döneminde 500 milyon Euro’ya dayanacak” ifadesini kullandı.

Habere göre, yapılmakta olan yeni sözleşmelerin insansız hava araçları (İHA) ve “anti-drone” (insansız hava araçlarını önleme) sistemleri, modern hava savunma sistemleri, tanksavar füze sistemleri, Airbus Helicopters şirketinin 6 adet H145M tipi hafif saldırı helikopterleri - 6 adet daha alma hakkıyla birlikte- alımını içeriyor. Yeni Fransız helikopterlerinin teslim alınmasıyla birlikte Rus yapımı Mi-35 tipi Rus helikopterleri, imzaladığı satış anlaşması uyarınca Sırbistan’a verilecek. Rum Savunma Bakanlığı Fransız helikopterleri alımı için geçen haziran ayında 140 milyon Euro’luk anlaşma imzalamıştı.

Gazete seferîlerin, seferberlik çağrılarına uymaması sorununu gidermek maksadıyla ceza sisteminin hayata geçirilmesinden sonra 11 bin 710 seferinin birliklerine katıldığını, 4 bin 561 seferinin ise yurtdışında çalıştığını veya öğrenci olduğuna dair muteber kanıt sunduğunu belirtti, asker kaçaklarının da yine uygulanan ceza önlemleri ile yüzde 1,8’e gerilediğini ekledi.

Florakis deniz üssü

Haravgi’ye göre Petridis’e Türkiye’nin KKTC’de deniz üssü projesi hatırlatılarak RMMO’nun Mari’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nün yükseltilmesi konusu ile Yunanistan ile ortak savunma sahası doktrininin yeniden oluşturulmasının ne aşamada olduğu sorusu yöneltildi.

Rum Bakan “Yunanistan ile halen mükemmel bir işbirliğimiz var. Bizi ilgilendiren, pratikte ne olabileceğidir. Fransa ile istisnai bir işbirliğimiz var. Mari’deki deniz üssünün planlamasında otonom ilerliyoruz. Kıbrıs MEB’inde olup bitenler de dikkate alındığında bu, yeni hükümetle hayata geçirilecek ilk proje olduğu görüşündeyim” dedi.

Petridis’e Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nün müttefik ülkeler tarafından kullanılmaya başlanıp başlanmadığı sorusuna karşılık da “pistinde bir iyileştirme yapılacak ama halihazırda çeşitli ülkeler tarafından kullanılıyor” ifadesini kullandı.

Stratejinin 6 bacağı

Fileleftheros’a göre Petridis “savunma zırhını” güçlendirmek için uyguladıkları stratejinin şu 6 ana bacaktan oluştuğunu söyledi:

“Başka devletlerle savunma işbirliği ilişkilerini güçlendirme, RMMO’nun harekât kabiliyetini güçlendirme, inovatif ve erformist faaliyetler uygulama, “Kıbrıs Ordusu” ve RMMO’nun tabi olduğu yasal çerçeveyi iyileştirme, mali kaynakları verimli kullanma ve çevre ve enerji politikaları uygulamak.”